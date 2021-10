Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuerwehr befreit Reh aus Notlage

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Freitagabend wurde die Feuerwehr Mülheim zu einem Tier in Notlage im Stadtteil Menden alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Reh unter einem an einer Gebäudewand abgestellten PKW feststeckte und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Die ersteintreffenden Kollegen forderten daraufhin ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Unterstützung an und erkundeten parallel dazu Möglichkeiten, um das Tier möglichst schonend aus seiner misslichen Lage zu befreien. Durch die Einsatzkräfte wurde kurz darauf eine technische Rettung mittels Hebekissen vorbereitet. Um ein Abrutschen des PKW zu verhindern, wurde das Fahrzeug zusätzlich mit Holzblöcken stabilisiert. Nach rund 30 Minuten konnte das Tier durch vorsichtiges Anheben des PKW befreit werden und augenscheinlich unverletzt in die Freiheit davonlaufen. (MBö)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell