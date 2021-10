Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 40

Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim wurde am heutigen Morgen gegen 8.30 Uhr ein schwer Verkehrsunfall auf der A 40, kurz vor der Ausfahrt 18, Winkhausen, Fahrtrichtung Duisburg gemeldet. Laut Anruferin sollte sich noch eine Person in dem verunfallten Fahrzeug befinden, die eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt war. Durch die Leitstelle wurden umgehend der Rüstzug, ein Rettungs- und ein Notarztwagen sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Der Unfall, ohne Fremdbeteiligung, hatte sich in einer langgezogenen Kurve, in Fahrtrichtung Duisburg ereignet. Dort ist der PKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen geraten. Hier hat er sich dann überschlagen und ist auf der rechten Fahrzeugseite liegen zum Stillstand gekommen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrfahrzeuge hatten anwesende Ersthelfer den eingeschlossenen Fahrer bereits aus seiner Notlage befreit. Der glücklicherweise nur leicht verletzte Fahrer des PKW wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Brandschutz sicher gestellt. Während des ca. 30 minütigen Einsatzes war die rechte Fahrspur für den Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr