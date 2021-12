Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Mutmaßliche Brandstiftung auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Ludwigsburg (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Montag gegen 18:15 Uhr auf einem Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Stuttgarter Straße dort abgelegtes Malervlies in Brand geraten und hat hölzerne Balkonteile in Brand gesetzt. Dabei wurde auch Mobiliar eines Balkons im Erdgeschoss beschädigt. Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann reagierte sofort, kletterte den Balkon hoch und begann mit Löschmaßnahmen. Die sofort verständigte Feuerwehr Schwieberdingen kam mit 28 Einsatzkräften zum Brandort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei schließt nach den derzeitigen Ermittlungen nicht aus, dass der Brand durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern entstanden sein könnte. Ein Zeuge hatte vor dem Brand Böllergeräusche gehört und zwei Jugendliche bemerkt, die in Richtung Ortsmitte wegrannten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

