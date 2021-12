Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Störung der Totenruhe

Ludwigsburg (ots)

Wegen Störung der Totenruhe ermittelt die Polizei in Kornwestheim gegen einen noch unbekannten Täter, der vermutlich im Zeitraum vom 19. bis 25. Dezember auf zwei Grabstellen des Kornwestheimer Friedhofs jeweils ein geköpftes Huhn mit den Füßen nach oben eingegraben hat. Grabbesucher wandten sich am 25. und 27. Dezember mit ihrer Entdeckung an die Polizei, die bei ihren Ermittlungen nunmehr auf Zeugenhinweise angewiesen ist. Personen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen auf dem Friedhof aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell