Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung für Freitag, 26.11.2021, 12:00 Uhr bis Sonntag, 28.11.2021, 13:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Wistedt: Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 26.11.2021, gegen 20.40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Tostedt einen 48-jährigen aus dem Landkreis Rotenburg mit seinem PKW. Bei der Kontrolle schlägt den Beamten deutlich Alkoholgeruch entgegen. Aufgrund des am Alcomaten erreichten Wertes von 1,76 Promille wird der Mann von den Beamten um ein wenig Blut und seinen Führerschein erleichtert und wird nun längere Zeit auf Letzteren verzichten müssen.

Buchholz: Tageswohnungseinbruch

Am Samstag, 27.11.2021, im Zeitraum zwischen 16.45 und 18.15 Uhr, brachen Unbekannte nach Aufhebeln eines Fensters in eine Erdgeschoßwohnung im Buenser Weg ein. Die Wohnung wurde nach Diebesgut durchsucht, jedoch "unverrichteter" Dinge wieder verlassen. Wer hier verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei in Buchholz in Verbindung zu setzen.

Tostedt: Flüchtende Rehe

Am Samstag, 27.11.2021, gegen Mittag, meldet ein Anwohner aus der Bahnhofstraße, dass auf einem dortigen Grundstück offensichtlich Rehe gefangen sind und den Weg in den Wald nicht mehr finden können. Als die eingesetzten Beamten sich diesen Sachverhalt genauer ansehen wollen, entziehen sich die beiden Rehe durch einen beherzten Sprung über den Gartenzaun den weiteren polizeilichen Maßnahmen.

Hoopte: Trunkenheitsfahrt endet im Krankenhaus

Am Samstag, 27.11.2021, gegen 09.20 Uhr, probierte ein 41-Jähriger seinen neuen E-Scooter am Hoopter Elbdeich aus. Wohl weil er zu betrunken war, stürzte der Mann und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Anschließend ging der Scooter-Fahrer in anderer Sache zur Polizei und erwähnte dort sein Malheur. Die Beamten ließen ihn pusten und staunten nicht schlecht: 2,3 Promille. Jetzt ging es gemeinsam zurück ins Krankenhaus; zur Blutprobe. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Winsen: Scheibe eingeschlagen

Am Samstag, 27.11.2021 zwischen 10 und 18 Uhr, haben Unbekannte im Winser Baum die Heckscheibe eines geparkten Mercedes Vito eingeschlagen und ein Tablet geklaut. Der Schaden beläuft sich auf über 2.000 EUR Die Polizei Winsen erbittet Zeugenhinweise unter 04171/7960.

Laßrönne: Dixi Klo beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Jugendliche dabei gefilmt, wie sie auf dem Spielplatz ein Dixiklo umwarfen und das Bushaltestellenschild zerstörten. Der Schaden könnte einige hundert Euro betragen. Die Polizei wertet derzeit das Videomaterial aus.

Hittfeld: Mehrere Diebstähle

Am 26.11.2021 im Zeitraum von ca. 07:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe den Katalysator eines auf dem Schulgelände geparkten Pkw in der Straße Peperdiekshöhe. Des Weiteren kam es in der vergangenen Woche am Donnerstag im Bereich der Fahrradständer des Schulzentrums Peperdieksberg zu mindestens drei Diebstählen von E-Bike-Akkus. Personen, die Hinweise zu den Vorfällen oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Mienenbüttel: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:20 Uhr verunfallte eine 19-Jährige auf der B3 in Höhe der Rudolf-Meier-Straße, indem sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass die Pkw-Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Eine Blutprobe wurde genommen und der Führerschein sichergestellt. Die 19-jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohol- und Drogenkonsums.

Promillekönig mit Verkehrsunfall auf der A39

Am Freitag, 26.11.2021, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich auf der A39, Richtung Lüneburg, zwischen den AS Maschen und Winsen West ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer prallte ohne zunächst ersichtlichen Grund gegen die dortige rechte Leitplanke. Sein Pkw wurde dabei total beschädigt und an der Leitplanke entstand Sachschaden. Der Mann wurde beim Aufprall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Grund für seinen Fauxpas festgestellt. Der Alcotest vor Ort ergab einen Wert von 3,9 Promille! Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt. Die Gesamtschadenshöhe betrug ca. 15.000 Euro. Glücklicherweise wurde sonst Niemand gefährdet oder verletzt.

Verdacht des illegalen Aufenthalts

Am Samstag, 27.11.2021, gegen 16.30 Uhr, wurde auf der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Dibbersen ein polnischer Pkw angehalten und überprüft. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass sich die beiden georgischen Insassen illegal in Deutschland aufhalten. Zudem lagen gegen beide diverse Aufenthaltsermittlungen mehrerer Staatsanwaltschaften vor. Beide Personen werden der zuständigen Ausländerbehörde für weitere Maßnahmen übergeben.

