Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fünf Minuten reichten aus

Auto beschädigt

Gronau (ots)

Einen gerade erst abgestellten Wagen hat ein Unbekannter in Gronau beschädigt. Ordnungsgemäß geparkt war der weiße Citroen mit Firmenaufschrift nicht, als es vor einem Geldinstitut an der Neustraße am Sonntagabend zwischen 18.30 und 18.35 Uhr zu dem Ereignis kam. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

