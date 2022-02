Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Hagelschauer

Autos kollidieren

Stadtlohn (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von insgesamt rund 25.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 572 am frühen Montagmorgen in Stadtlohn. Auf glatter Straße verlor gegen 04.50 Uhr ein 31 Jahre alter Legdener die Kontrolle über seinen Wagen. Kurz zuvor war ein Hagelschauer niedergegangen. Der Stadtlohner war aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Ahaus unterwegs. In das schleudernde Fahrzeug fuhr ein entgegenkommender 54 Jahre alter Legdener. Beide Wagen kamen in den gegenüberliegenden Straßengräben zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell