Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Lagerraum eingebrochen

Bocholt (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in Bocholt in einen Lagerraum eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten die Täter eine Tür eingetreten. Zu der Tat kam es zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 15.25 Uhr, an der Straße Am Schützenhof. Ob die Einbrecher etwas aus dem Lagerraum entwendet haben, stand beim Aufnehmen der Anzeige noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

