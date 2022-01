Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Rennradfahrer gesucht

Kehl (ots)

Eine 58-jährige Fahrerin eines Mercedes war am Donnerstagnachmittag auf der Daimlerstraße aus Richtung Kehl kommend unterwegs. In dem Kreisverkehr auf Höhe "Am Sundheimer Fort" soll nach derzeitigem Sachstand ein noch unbekannter Rennradfahrer gegen 15.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisel eingefahren und hierbei mit der Beifahrertür des Pkw kollidiert und gestürzt sein. Ohne seine Personalien zu hinterlassen und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Zweiradlenker im Anschluss. Bei ihm soll es sich um einen 190 Zentimeter großen, sportlichen Mann im geschätzten Alter zwischen 50 und 55 Jahren gehandelt haben. Er trug dunkle Rennradkleidung. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer 07851 893-0 entgegen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell