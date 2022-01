Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Kontrolle mit Folgen

Baden-Baden, Oos (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden wurde in den frühen Freitagmorgenstunden einem 21-jährigen Citroen-Fahrer zum Verhängnis. Die Ermittler nahmen den mit vier Personen besetzten Wagen gegen 3 Uhr im Gewerbepark Cité genauer unter die Lupe. Hierbei fiel ihnen nicht nur auf, dass der Pkw-Fahrer unter dem mutmaßlichen Einfluss von Alkohol am Steuer seines Wagens gesessen sein dürfte. Es ergaben sich darüber hinaus auch Verdachtsmomente, dass er unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen habe. Außerdem förderte eine genauere Durchsuchung des Fahrzeugs mehrere Gramm Rauschgift und eine verbotene Machete zutage. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden dauern an. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

