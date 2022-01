Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Auspuff verloren

Mahlberg (ots)

Ein zuvor verlorener Auspuff eines bislang unbekannten Fahrzeuglenkers führte am Donnerstagmorgen mutmaßlich zu einem Schaden an einem Audi. Der 30-Jähriger Fahrer des TT fuhr gegen 7 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Süden. In Höhe Mahlberg überfuhr er das auf der Fahrbahn liegende Teil, sodass an seinem Audi ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro entstand. Die Beamten des Verkehrsdienstes in Offenburg bitten mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer, 0781 21-4200. /ag

