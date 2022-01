Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, L 98 - Verkehrsbehinderungen nach Unfall - NACHTRAGSMELDUNG

Neuried (ots)

Nach ersten Erkenntnissen war der aus Richtung Frankreich kommende Mercedes gegen 14:30 Uhr aus noch unbekannten Gründen nach links gekommen und dort mit dem ordnungsgemäß in Richtung Westen fahrenden Lkw kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurden vier Pkw-Insassen offenbar schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in verschiedene Kliniken gebracht. Die Arbeiten an der Unfallstelle sind derzeit noch im Gange.

Urspungsmeldung vom 27.01.2022, 15:07 Uhr

Neuried, L 98 - Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall auf der L 98, zwischen der Pierre-Pflimlin-Brücke (Bundesgrenze) und Abzweig Neuried-Altenheim, ist die Landesstraße derzeit in beide Richtungen zur Unfallaufnahme gesperrt. Gegen 14:30 Uhr kollidierte ein Mercedes mit einem Lkw, was verletzte Pkw-Insassen und eine unfallbedingte Sperrung zur Folge hatte. Derzeit sind Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei im Einsatz. Die genauen Umstände zum Unfallhergang sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

