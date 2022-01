Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, L 107 - Sperrung nach Verkehrsunfall

Gutach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der L 107 gegen 13 Uhr ist diese derzeit vollgesperrt. Während der ursprüngliche Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Skoda eine leicht verletzte Pkw-Fahrer forderte, machte offenbar ein Leck an dem Gas transportierenden Sattelzug nun eine Vollsperrung notwendig. Nach bisherigem Ermittlungsstand durchquerte der Sattelzug auf dem Weg in Richtung Oberprechtal-Dorf eine Haarnadelkurve auf der äußeren Fahrbahn, als der Innen entgegenkommende Fahrer des Skoda mit der Seite des Sattelaufliegers kollidierte. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr, Polizei und Bergedienste dauern derzeit an.

