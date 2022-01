Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Erfolgreich gefahndet

Oberkirch (ots)

Die Beamte des Polizeipostens Oberkirch wurden am Mittwoch in einen Supermarkt gerufen. Gegen 15:30 Uhr betraten zwei Frauen mit ihren Kindern das Lebensmittelgeschäft in der Renchener Straße. Als sie den Eingangsbereich offenbar wieder mit zwei gefüllten Einkaufswägen mit Waren im Wert von rund 300 Euro passieren wollten, sei eine Angestellte auf die mutmaßlichen Diebinnen aufmerksam geworden und lief ihnen hinterher. Beim Versuch ertappt, flüchteten die Frauen nach draußen, wo ein Passant auf sie aufmerksam wurde und sie zum Warten aufgefordert habe, indem er sich auch vor deren Pkw stellte. Da die Tatverdächtigen in den PKW wohl dennoch einstiegen und losfuhren, konnte sich der Zeuge offenbar nur noch durch einen Sprung zur Seite vor Verletzungen bewahren. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung, konnten sie gegen 15:55 Uhr in Kehl im Bereich des Bahnhofs angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Sie sehen sich nun mit einem entsprechenden Strafverfahren konfrontiert. /lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell