Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Lahr (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Einmündungsbereich "Kuhbacher Hauptstraße / Zum Schänkenbrünnle" dürften dem mutmaßlichen Unfallverursacher gleich mehrere Strafanzeigen ins Haus stehen. Nach derzeitigem Stand kam der 30-jährige VW-Fahrer gegen 7.45 Uhr offenbar beim Abbiegen von der Straße ab und kollidierte mit einer an den Einmündungsbereich angrenzenden Hauswand. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme deckten die Beamten des Polizeireviers Lahr auf, dass der mutmaßliche Unfallverursacher keinen Führerschein besitzt. Darüber hinaus ergaben sich Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum, weshalb der Mann eine Blutentnahme in einer nahe gelegenen Klinik über sich ergehen lassen musste.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell