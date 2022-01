Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle

Kehl (ots)

Eine Verkehrskontrolle am frühen Donnerstagmorgen in der Römerstraße wurde einem 36-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Eine Streife des Polizeireviers Kehl kontrollierte den Mann gegen 2.30 Uhr und deckte dabei auf, dass der Mittdreißiger nicht im Besitz eines Führerscheins ist und er das Fahrzeug trotz fehlendem Versicherungsschutz steuerte. Darüber hinaus zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,7 Promille an, weshalb dem mutmaßlichen Verkehrssünder gleich mehrere Anzeigen drohen.

