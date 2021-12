Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrt mit einem Transporter unter Alkoholeinfluss

Gera (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am Samstag gegen 09:20 Uhr in der Münsaer Straße in Altenburg wurde bei einem 59-jährigen Transporter-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Der in der Folge durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die entsprechende Anzeige gefertigt. Ihm droht nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell