POL-OG: Elchesheim, Illingen - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Elchesheim (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher verschaffte sich am Mittwochabend Zutritt in eine Wohnung in der Hauptstraße. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte der Unbekannte zwischen 20 Uhr und 22 Uhr gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Anwesen eingestiegen sein. Während sich ein Ehepaar nebenan im Wohnzimmer aufhielt, habe er wohl unbemerkt das Schlafzimmer durchsucht und rund 300 Euro Bargeld entwendet. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/lg

