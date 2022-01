Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Einbruch verhindert

Steinmauern (ots)

Eine aufmerksame Zeugin verhinderte am Mittwochabend offenbar einen Einbruch in ein Anwesen in der Straße "Am Murgdamm". Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei unbekannte Täter versucht haben sich kurz nach 19:00 Uhr Zutritt in das Haus zu verschaffen. Als eine 31-jährige Frau durch hupen auf sich aufmerksam machte, seien die beiden Männer fußläufig geflüchtet. Die Bewohner des Hauses befanden sich zur Tatzeit im Wohnzimmer und wurden erst durch den Nachbarn auf das Vorkommnis aufmerksam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Beamten des Polizeiposten Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Rufnummer: 07222 761-0 Zeugenhinweise entgegen. Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Zwei männliche Personen, jeweils 170 Zentimeter groß, schlank, braune Haare, möglicherweise mit Stirnlampe.

/lg

