Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendlicher flüchtet vor der Polizei - Beamte stellen Betäubungsmittel sicher

Löhne (ots)

(jd) Die Besetzung eines Streifenwagens fuhr gestern (16.1.), um 1.05 Uhr auf der Königstraße in Richtung Oeynhauser Straße. Auf Höhe eines Geldautomaten kurz vor der Abzweigung zur Ravensbergerstraße nahmen die Beamten drei Personen wahr. Als diese den Streifenwagen sahen, rannte einer der drei männlichen Personen plötzlich über die Königstraße in Richtung Im Zuschlag davon. Aufgrund dieses auffälligen Verhaltens fuhr der Streifenwagen dem Mann zunächst hinterher und gab Anhaltesignale. Diese wurden jedoch ignoriert und der bis dahin Unbekannte bog in einen Fußweg ein. Die Beamten holten ihn ein und nahmen seine Personalien auf. Es handelt sich um einen 17-jährigen Löhner, der mehrere Betäubungsmittel und weitere Utensilien, sowie eine nicht auf ihn ausgestellte Debitkarte bei sich trug. Er wurde zur Wache Löhne gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

