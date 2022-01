Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes kollidiert mit Fußgänger - Unfallverursacher fährt weiter

Vlotho (ots)

(jd) Am Sonntag Abend (16.1.) ging ein 37-jähriger Vlothoer zu Fuß auf dem Gehweg an der Hochstraße in Richtung Südfeldstraße. Im Einmündungsbereich der Hochstraße zur Bergstraße beabsichtige der Mann, die Straße zu überqueren. Zeitglich fuhr ein Mercedes auf der Hochstraße aus Richtung Winterbergstraße kommend und bog in die Bergstraße ein. Dabei gelangte der bis dahin unbekannte Mercedesfahrer auf den Gehweg und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Der Fahrer des Mercedes hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Der 37-Jährige verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten trafen an der Oststraße auf den 71-jährigen Vlothoer, auf den der Mercedes zugelassen ist und auf den die Fahrerbeschreibung des 37-Jährigen passte. Da den Beamten sogleich starker Alkoholgeruch entgegenschlug, brachten sie den 71-Jährigen zur Herforder Wache. Hier wurden zwei von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutproben entnommen. Schon der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Der Führerschein des Vlothoers wurde sichergestellt und das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt.

