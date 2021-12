Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbruch in Geschäft

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag trieben noch unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Schönaich ihr Unwesen. Die derzeitigen Ermittlungen weisen darauf hin, dass mehrere noch unbekannte Täter die Glaseingangstür eines Geschäfts einschlugen. Anschließend betraten sie den Laden und entwendeten Süßigkeiten, eine Vielzahl Zigarettenpackungen und Tabakdosen sowie Rauchzubehör, drei Rauchgeräte (Shishas), diverse Getränke und Rubbellose. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden, der sich auf mehrere tausend Euro beziffern dürfte. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 6700-0, in Verbindung zu setzen.

