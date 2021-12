Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Unbekannter versucht Schaufensterscheibe einzuschlagen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bittet um Hinweise, nachdem am Sonntag gegen 02.00 Uhr ein noch Unbekannter versuchte, die Schaufensterscheibe einer Bäckerei in der Lise-Meitner-Straße in Gültstein einzuschlagen. Eine Anwohnerin hatte beobachtet, wie ein Täter sich an der Schaufensterscheibe zu schaffen machte. Die Frau alarmierte die Polizei. Währenddessen ergriff der Unbekannte die Flucht in Richtung des Bahnhofs. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem Täter. Die Polizisten konnten jedoch keinen Tatverdächtigen feststellen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Unbekannte vermutlich mit einem Stein versucht hatte, die Scheibe einzuschlagen. Die äußere Scheibe der Mehrfachverglasung ging hierauf zu Bruch, jedoch war es nicht möglich, in das Innere der Bäckerei vorzudringen. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell