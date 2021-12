Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht auf einem Feldweg - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es auf einem Feldweg, der die Paul-Klee-Straße und die Kornwestheimer Straße in Asperg verbindet, zu einer Unfallflucht. Ein 32 Jahre alte Mann ging dort gegen 21.40 Uhr mit seinem Hund in Richtung der Kornwestheimer Straße spazieren. Von hinten näherte sich ein Fahrzeug. Der 32-Jährige ging jedoch davon aus, dass der PKW, bevor er ihn erreichen würde, abbiegen werde. Plötzlich wurde er jedoch von hinten von dem PKW touchiert. Um nicht umzufallen, hielt sich der Mann vermutlich reflexartig am Türgriff des Fahrertür fest, worauf die Tür aufging. Der bislang noch unbekannte Fahrer setzt seine Fahrt jedoch weiter fort, obwohl ihm der 32-Jährige noch hinterher rief. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei dem PKW soll es sich um einen dunklen Skoda Fabia mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gehandelt haben. Weiter Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell