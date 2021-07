Polizei Gütersloh

POL-GT: Nochmalige Geschwindigkeitskontrollen in Halle

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Beamte des Schwerpunktdienstes Halle der Polizei Gütersloh führten aufgrund von Bürgereingaben am frühen Dienstagabend (06.07.) nochmalige Geschwindigkeitskontrollen auf der Alleestraße durch.

In der Zeit von 18.00 - 19.30 Uhr konnten während der Geschwindigkeitsmessungen insgesamt sechs Verstöße festgestellt werden. Die gemessenen Geschwindigkeiten lagen im Maximum bei etwa 18 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Es wurden entsprechende Verwarngelder erhoben. Auch am Dienstagabend hielt sich die überwiegende Zahl der Verkehrsteilnehmenden an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu schwersten Unfallfolgen! Die Polizei Gütersloh wird auch zukünftig Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Gütersloh konsequent und regelmäßig durchführen, um das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig zu senken - zu Ihrer Sicherheit!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell