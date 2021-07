Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung nach Fußballspiel

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In einem Lokal in der Wiedenbrücker Innenstadt an der Straße Markt kam es am gestrigen Dienstabend (06.07., 23.50 Uhr) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen und vier Mitarbeitern der Gaststätte.

Den Erkenntnissen nach sollte nach Abpfiff des EM-Halbfinalspiels die Rechnung beglichen werden. Hierbei kam es zu einem kurzen Disput zwischen zwei 26- und 31-jährigen Gästen und einem Mitarbeiter. In der Folge eskalierte das Streitgespräch und endete in einer Schlägerei zwischen den beiden Gästen und vier Mitareitern. Die beiden Männer aus Rheda-Wiedenbrück schlugen hierbei auch mit einem Stuhl zu. Zwei 28- und 37-jährige Angestellte des Lokals wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten beim Eintreffen alle Kontrahenten voneinander trennen. Gegen die beiden Gäste leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

