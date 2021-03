Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Löwenstein: Pkw beim Ausparken beschädigt

Bereits am Donnerstag, den 18.03.2021, zwischen 17.00 und 18.15 Uhr, wurde in Löwenstein auf dem öffentlicher Parkplatz in der Rudolf-Haußer-Straße ein Nissan Pulsar angefahren. Der Nissan wurde im hinteren Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Die Polizei fand bei der Spurensicherung rote Lackantragungen. Der Schaden wurde auf 1200 Euro beziffert. Ermittlungen ergaben einen Hinweis auf einen roten BMW Mini. Möglicherweise hatte dieses Fahrzeug den Schaden verursacht. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem roten Mini machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinsberg, unter der Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

