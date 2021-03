Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.03.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hüffenhardt: Arbeitsunfall

Zu einem Arbeitsunfall kam es Donnerstagabend bei einer Firma im Gewerbegebiet Tref-zenäcker in Hüffenhardt. Aus bisher noch unbekannter Ursache brach gegen 20.30 Uhr ein Regal in der dortigen Firmenhalle zusammen. Hierbei traten aus mehreren Behältern ätzende Stoffe aus. Zwei Arbeiter der Firma, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Halle aufhielten, erlit-ten Atemreizungen und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Einsatz war neben Rettungsdienst und Polizei, der Gefahrgut-zug der Feuerwehr Neckarelz.

