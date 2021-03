Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.03.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten-Wildentierbach: Unfall auf eisglatter Fahrbahn

Zwei verletzte Personen und vier beschädigte Fahrzeuge ist das Resultat eines Verkehrsunfalls in Niederstetten-Wildentierbach. Am Freitagmorgen, gegen 6 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger mit seinem BMW die Landstraße 1020 zwischen Rinderfeld und Niederstetten. An dem Ortseingang Wildentierbach kam der Pkw in einer Rechtskurve aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Rutschen, geriet auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 48-Jährigen. Kurze Zeit später übersah ein 30-jähriger Seat-Fahrer die Unfallstelle und prallte trotz Ausweichversuch gegen das Heck des BMW. Der hinter dem Seat fahrende 30-Jährige in seinem Audi kam bei einem Bremsversuch ins Rutschen und kollidierte ebenfalls mit dem BMW. Bei dem Unfall wurden der Seat-Fahrer und der Audi-Fahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand mindestens 18.000 Euro Sachschaden.

A81 / Grünsfeld: 42.000 Euro Unfallschaden

Der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit und eine mangelhafte Bereifung war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld. Gegen 4.15 Uhr war ein 27-Jähriger mit drei weiteren Personen mit seinem BMW auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der bayerischen Landesgrenze unterwegs. Im Bereich Grünsfeld überholte der Fahrer einen Lkw und verlor aufgrund der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn und der bereits montierten Sommerreifen die Kontrolle über sein Gefährt. In der Folge schleuderte der BMW gegen die rechte Leitplanke, wurde von dieser nach links abgewiesen und kollidierte mit dem zuvor überholten Sattelzug. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch hoher Sachschaden. Neben der Verkehrsunfallanzeige wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung bei der Bußgeldstelle vorgelegt, da die vier Insassen des BMW aus unterschiedlichen Haushalten stammen.

