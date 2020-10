Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Eine leicht verletzte Person und 15.000 EUR Sachschaden bei Wohnungsbrand in Unterliederbach

Frankfurt am Main (ots)

Bei der Zubereitung von Speisen mit einem Spirituskocher in einem Einzimmerapartment im 1. Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in der Sieringstraße, sind heute (14.10.2020) gegen 14:20 Uhr diverse Einrichtungsgegenstände und eine Gardine in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, nur wenige Minuten nach der Alarmierung, hatten alle Bewohner des Hauses das Gebäude bereits verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Von einem mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatztrupp konnte das Feuer mit einem Strahlrohr rasch gelöscht werden. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Abschließend wurden die Brandwohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht und angrenzende Wohnungen kontrolliert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Alle Bewohner konnten nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wieder zurück in ihre Wohnungen.

