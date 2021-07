Polizei Gütersloh

POL-GT: Streit und Körperverletzung auf der Kaiserstraße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagabend (06.07., 23.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine Körperverletzung vor einer Gaststätte an der Kaiserstraße informiert. Zuvor wurde ein 45-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück vor dem Lokal durch drei bislang unbekannte Personen unvermittelt in ein Streitgespräch verwickelt. Hierbei beleidigten ihn die Personen zunächst und warfen in der Folge eine Werbetafel nach dem 45-Jährigen. Anschließend flüchteten die drei Männer zu Fuß in Richtung ZOB. Der Mann aus Rheda-Wiedenbrück blieb unverletzt und verständigte die Polizei.

Die drei Personen wurden mit einem südländischen Aussehen beschrieben. Der Haupttäter hatte einen Drei-Tage-Bart und schwarze Haare.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat die beschriebenen drei Personen am Tatort oder in der Umgebung am ZOB beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell