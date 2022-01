Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, B462 - Schwerer Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es kurz vor 18 Uhr auf der B462 im Bereich der Anschlussstelle Rastatt Nord zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr ein 35-Jähriger Mercedes-Fahrer von Rastatt kommend, beim Abbiegen auf den Auffahrtsast zur A5, mutmaßlich bei rot, über die dortige Lichtzeichenanlage. Hierbei kollidierte er mit einem auf der B462 entgegenkommenden und in Richtung Rastatt fahrenden VW eines 53-Jährigen. Beide männlichen Fahrzeuglenker wurden bei dem Zusammenprall schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro. Die Verkehrspolizei Baden-Baden hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer, 07221 680-460. /ag

