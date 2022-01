Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Diebstahl von Auto, Zeugen gesucht

Ötigheim (ots)

Ein schwarzer Mercedes GLK, der auf einem Autoanhänger in der Schwarzwaldstraße abgestellt war, wurde am Mittwochmorgen zwischen 5:30 Uhr und 8:30 Uhr, mitsamt dem Anhänger entwendet. Die bislang unbekannten Langfinger entfernten zuvor gewaltsam das Schloss, welches an der Anhängerkupplung zur Sicherung angebracht war. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer, 07222 761-0.

