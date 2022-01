Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Verkehrsunfall

Renchen (ots)

An einer nicht in Betrieb befindlichen Ampelanlage im Bereich "Renchtalstraße / Hauptstraße" kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall in Renchen. Eine 53-jährige Audi-Lenkerin missachtete offenbar beim Einfahren in die Hauptstraße / B3 die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt einer kreuzenden 54 Jahre alten Mitsubishi-Fahrerin. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

