POL-OG: Kehl - Fußgänger von Auto erfasst

Kehl (ots)

Glück im Unglück hatte ein Fußgänger am Dienstagmorgen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der 57-jährige Mann gegen 20:00 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Oberländerstraße in Höhe der Hauptstraße überqueren. Als er sich in der Mitte der Fahrbahn befand, sei er von einem herannahenden PKW erfasst worden. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Zunächst setzte wohl die PKW-Lenkerin ihre Fahrt ohne Austausch der Personalien fort. Diese konnten im Nachgang noch ermittelt werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

