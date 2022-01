Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Hundebiss

Offenburg (ots)

Ein 2-Jähriger ist am Dienstagmittag im Bereich des Gifizsees offenbar von einem Hund gebissen worden. Nach derzeitigem Stand hielt sich das Kind mit seiner Mutter und seinen zwei Geschwistern kurz nach 16 Uhr am dortigen Tiergehege auf, als sich eine bislang Unbekannte mit ihren drei Hunden näherte. In der Folge soll einer der Vierbeiner nach dem Kleinkind geschnappt haben. Obwohl die Hundehalterin den Vorfall bemerkt haben dürfte, entfernte sie sich mit ihren Tieren im Anschluss. Die Kindsmutter nahm nach einer Erstversorgung zwar die Verfolgung auf, konnte die Flüchtige allerdings nicht mehr stoppen. Der 2-Jährige soll sich glücklicherweise nur leicht verletzt haben. Der Vater, gleichzeitig Arzt, eilte hinzu und begutachtete seinen Jungen. Danach war keine weiterführende medizinische Versorgung erforderlich. Die Beamten der Polizeihundestaffel Offenburg haben bereits die Ermittlungen aufgenommen.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell