POL-OG: Ottenhöfen - Waldarbeiter verletzt

Ottenhöfen (ots)

Am heutigen Mittwochmittag kam es gegen 14:15 Uhr im Bereich Wolfersbach zu einem Arbeitsunfall im Wald. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mann bei Baumfällarbeiten von einem herabfallenden Ast verletzt. Der Unfall trug sich in unwegsamen Gelände zu, sodass unter anderem die Bergwacht alarmiert werden musste. Der Arbeiter wurde in eine Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ermitteln die Hintergründen des Vorfalls.

