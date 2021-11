Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Meiningen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 13.10.2021 bis 13.11.2021 gewaltsam Zutritt in ein Gartenhaus sowie in den daneben befindlichen Geräteschuppen in einer Gartenanlage im Flurschützenweg in Meiningen. Die Diebe entwendeten mehrere Elektrogeräte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

