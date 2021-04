Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gestürzt

Offenburg (ots)

Nach einem Sturz eines Inlineskaters am Mittwochmittag musste der 54 Jahre alte Mann durch Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Mittfünziger verlor in einer Rechtskurve der Badstraße die Balance und kam auf einem Grünstreifen zu Fall. Eine Fremdbeteiligung schließend die Beamten des Polizeireviers Offenburg derzeit aus.

