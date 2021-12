Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Wohnhaus

Hildesheim (ots)

Harsum (TK) In der Zeit von Samstag, 25.12.2021, 01.00 Uhr, bis Samstag, 25.12.2021, 03.15 Uhr, drangen unbekannte Täter zunächst in eine Werkhalle in der Siemensstraße ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf. Von der Werkhalle aus gelangten sie nach dem Aufhebeln einer Verbindungstür in das angrenzende Wohnhaus, welches sie nach Diebesgut durchsuchten. Entwendet wurde hier Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

