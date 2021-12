Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung an einem Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Bruchgraben (fer) In der Nacht vom 24.12.2021 auf den 25.12.2021 kam es in der Straße Am Bruchgraben in Sarstedt zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Dabei wurde ein Außenspiegel beschädigt. Laut Zeugenaussagen waren kurz nach Mitternacht alkoholisierte Personen im Bereich des Tatorts auf der Straße. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf die Personen geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell