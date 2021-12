Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diverse Graffitischmierereien im Bereich Marienburger Höhe

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - In der Nacht vom 23.12. auf den 24.12.21 kam es im Stadtteil Marienburger Höhe zu diversen Graffitischmierereien mit schwarzer Sprühfarbe. In der Halberstädter Straße wurden drei Garagentore, ein Pkw- Kennzeichen und die Motorhaube eines anderen Pkw besprüht. Am Timotheusplatz wurden ein Tor und ein Kfz-Anhänger besprüht, in der Yorckstraße eine Hauswand und in der Soltaustraße ein Zaun und ein Unterstand. Mehrfach wurde die Buchstabenkombination "ESC" gesprüht. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-0 entgegen.

