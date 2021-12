Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(hos) Am Donnerstag, den 23.12.2021, ist es zwischen 16:16 Uhr und 19:00 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Hauptstraße in Richtung Kreisel Schmiedetorstraße/Wülfinger Straße/ Hildesheimer Landstraße. In Höhe der Hausnummer 74 beschädigte der Unfallflüchtige den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß in einer Parkbucht, parallel zur Hauptstraße, geparkten VW Transporter des Geschädigten. Danach entfernt er sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell