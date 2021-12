Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Bäckereifiliale

Hildesheim (ots)

Giesen - Hasede (TK) In der Zeit von Freitag, 24.12.2021, 14.00 Uhr, bis Samstag, 25.12.2021, 07.50 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Hannoverschen Straße ein. Dazu hebelten sie eine Eingangstür auf. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden, da aus dem Geschäft ersten Ermittlungen zufolge nichts entwendet wurde. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

