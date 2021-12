Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Überhöhte Geschwindigkeit führt zu Unfall

Hoher Sachschaden entstand beim Zusammenstoß zweier Autos.

Ulm (ots)

Ziemlich eilig hatte es offenbar ein 37-jähriger Autofahrer am Samstagabend gegen 21.15 Uhr. Er befuhr die Wilhelmstraße stadtauswärts in Richtung Steinheim. Auf Höhe vom Sparkassen-Sportpark wollte er den VW Passat einer gleichaltrigen Pkw-Lenkerin überholen. Als der Autofahrer bemerkte, dass vor ihm eine Verkehrsinsel die Fahrbahn teilt, zog er wieder auf den rechten Fahrstreifen. Weil er aber zu schnell war, prallte er mit seinem BMW in das Heck des Passats. Der Passat drehte sich dadurch und der BMW krachte in dessen Seite. Zum Glück blieben die Fahrzeuglenker unverletzt. An ihren Autos entstand aber ein Schaden von ca. 18.000 Euro.

