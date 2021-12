Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Unbekannter legt Warnbake auf die Straße

Zu einem Unfall kam es am frühen Sonntagmorgen, als eine Pkw-Lenkerin über ein Hindernis fuhr.

Gegen 3.50 Uhr befuhr eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem VW Passat die B466 in Gosbach in Richtung Bad Ditzenbach. Auf Höhe der GenussMühle Gosbach fuhr sie über eine Warnbake, die ein Unbekannter mitten auf die Straße gelegt hatte. Dadurch entstand an ihrem Auto ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mühlhausen ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07335/96260 erbeten.

