Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Eigentümer von Gold-Besteck gesucht

Bad Segeberg (ots)

Bereits am 18.05.2021 ist es in Henstedt-Ulzburg zur Sicherstellung eines Koffers mit vergoldetem Besteck gekommen, zu dem die Kriminalpolizei in Pinneberg nach einem möglichen Eigentümer sucht.

Ein Jugendlicher hatte den schwarzen Lederkoffer gegenüber der AKN-Haltestelle Ulzburg Süd im Knick entdeckt und die Polizei verständigt.

Da es sich möglicherweise um Stehlgut aus einem Einbruch handeln könnte, übernahm das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg die weitere Bearbeitung.

Bislang konnte das Stehlgut keiner Tat zugeordnet werden. Es handelt sich um das Modell "Rokoko" des Herstellers SBS.

Entsprechend wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise zur Herkunft des Besteckkoffers unter 04101 2020 oder sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de.

Mehrere Bilder des Koffers samt Inhalt sind auf der Internetseite der Landespolizei Schleswig-Holstein unter dem Menüpunkt Fahndungen bzw. unmittelbar unter folgendem Link abrufbar:

https://t1p.de/83ro

