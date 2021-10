Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Günstige Gelegenheit ausgenutzt

Gronau (ots)

Der Dieb musste am Dienstagnachmittag nur noch zugreifen. Ein Geschädigter hatte seine Einkäufe mit dem Fahrrad nach Hause gebracht und war gerade dabei, diese ins Haus am Alten Postweg zu tragen, als ein Unbekannter ein am Lenker des Rades befestigtes Handy stahl. Zu dem Geschehen kam es gegen 15.30 Uhr. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 1,75 bis 1,85 Meter groß, circa 17 bis 18 Jahre alt mit schlanker Figur. Er trug einen blauen Blouson im Stil einer Bomberjacke sowie eine blaue Skaterhose. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

