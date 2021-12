Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen/Steige - Brennholz entzündet sich

Zum Glück keinen großen Schaden richtete ein Feuer in einer Wohnung an.

Ulm (ots)

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Birkenweg rückte am Samstagabend gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr aus. Wie die Polizei mitteilte, geriet in einer Erdgeschosswohnung durch Funkenflug oder Strahlungswärme ein Korb mit Brennholz und Anzündern in Brand, der neben einem Kachelofen stand. Bevor die Flammen auf die Einrichtung übergriffen, löschte die Feuerwehr den Brand. Es entstand kein nennenswerter Schaden. Nachdem die Wohnung gelüftet war, konnte die 77 Jahre alte Bewohnerin wieder zurück. Sie blieb unverletzt.

++++++++++++++++2413408

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell