Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht Hünefeldstraße

Zweibrücken (ots)

Am 02.12.2021 stellte der 38-jährige Nutzer eines schwarzen VW Golf mit KA-Kennzeichen sein Fahrzeug in der Hünefeldstraße zum Parken ab. Als er am 03.12.2021 um 15:30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er im hinteren linken Bereich seines Fahrzeugs einen erheblichen Streifschaden fest. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. | PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell